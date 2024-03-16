حُماة الوطن بالإسكندرية يطلق حملة لتوزيع "شنط رمضان" ووجبات الإفطار والسحور

أطلقت أمانة رمل أول بحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، حملة لتوزيع "شنط رمضان" من السلع الغذائية ووجبات الإفطار على الصائمين التي من المقرر استمرار فعالياتها طوال الشهر الفضيل لخدمة أهالي المنطقة بشرق المحافظة، وذلك في إطار دور الحزب التكافلي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية، أن الفاعلية التي أطلقتها أمانة رمل أول تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي يتخذها الحزب على رأس أولوياته لدعم أهالينا من الأسر الفقيرة في المناطق والأحياء المختلفة، وتنفيذا لاستراتيجية الحزب وإيمانه بمسئوليته المجتمعية بتقديم وسائل العون للمحتاجين، من خلال مواصلة دوره الفعال في التلاحم ومشاركة أهالينا من المواطنين بالشارع السكندري، مؤكدا على أن المبادرة تشمل جميع أقسام المحافظة لتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي وتحقيق أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين.

وأضاف الطيار أدهم فرغلي أمين دائرة رمل أول بالحزب أن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان بتوزيع ١٠٠ شنطة يوميا و٥٠ وجبة جاهزة لإفطار الصائمين، وتوزيع ٥٠ كيلو فول على أهالينا بالدائرة، وذلك بعد عمل بحوث اجتماعية وحصر دقيق للأسر بواسطة أعضاء الوحدات الحزبية بالدائرة، لوصول السلع الغذائية والوجبات لمستحقيها الأكثر احتياجا.

وأضاف فرغلي أن توزيع شنط السلع الغذائية والوجبات تتم من خلال تردد الأهالي على مقر الحزب بالأمانة ومقرات الوحدات الحزبية، أو من خلال شباب الأمانة بتسليمها للأسر الفقيرة من أهالينا في منازلهم.