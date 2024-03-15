نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل نوة العوة التي تثير القلق في الإسكندرية، ووعد بدأها، بالإضافة إلى تفاصيل تبعاتها، من تعطل حركة الملاحة والصيد، وسقوط أمطار غزيرة، ورياح مليئة بالأتربة، مع عرض أهم وأخطر النوات لهذا العام.

وتنتظر مدينة الإسكندرية " نوة العوة" أو "برد العجوز"، التي ستضرب الإسكندرية خلال أيام، وتعتبر نوة العوة علامة على اقتراب فصل الربيع ونهاية فصل الشتاء.

نوة العوة تتميز بأنها نوة شديدة، يصاحبها رياح شرقية، وأمطار غزيرة، وبالنسبة لمدتها فتستمر حوالي 6 أيام.

كما تعيق نوة العوة أيضا عملية الصيد والملاحة، وعادة تكون النوات في الإسكندرية عبارة عن تقلبات جوية مثل تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، وأيضا تسبب الكثير من المخاطر بالمحافظة مثل السيول وغرق بعض المناطق ودمار البنية التحتية.



