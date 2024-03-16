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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. كارم محمود نجا من الغرق وحفيده غنى بعد وفاته

كارم محمود
كارم محمود

تحل اليوم السبت 16 مارس، ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1922 بمحافظة البحيرة، ورحل عن عالمنا في 15 يناير عام 1995، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، تاركا العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

 

كارم محمود وحياته

ولد كارم محمود في مثل هذا اليوم من عام 1922، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبدأ حياته الفنية كمقرئ وهو في عمر الـ10 سنوات، ثم حصل على دبلوم من معهد الموسيقى عام 1945، قبل أن يقدم في الإذاعة لتبدأ حياته الفنية بشكل فعلي.


كارم محمود ومشواره

قدم كارم محمود، العديد من الأغنيات التي تعتبر أرثًا فنيًا كبيرًا مثل: "أمانة عليك يا ليل طول، والنبي يا جميل حوش عني هواك، على شط بحر الهوى، سمرة يا سمرة، عنابي ياعنابي، حوش عني هواك، ياحلو ناديلي، داره قصاد داري، عرف الشوق يوصلي، وغيرها من الأغنيات.

شارك كارم محمود في بطولة عدد من الأفلام أبرزها: "ملكة الجمال، شادية الوادي، ورد وشاه، عيني بترف، معلش يازهر، ليلة غرام، خبر أبيض"، وغيرها"، وقدم عددًا من الأوبريتات مثل: العشرة الطيبة لـ سيد درويش من تأليف محمد تيمور، وأوبريت "ليلة من ألف ليلة" لبيرم التونسي وأحمد صدقي".

أبعد كارم محمود، حياته الشخصية عن الأضواء، وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب طفلين (ولد وبنت)، ورحل عن عالمنا في يناير عام 1995، ليخسر الفن واحدًا من أهم عمالقته.

 

حفيد كارم محمود

وبعد 26 عاما من وفاة كارم محمود، وتحديدا في فبراير عام 2021، وفي إحدى حلقات برنامج The Voice Kids، قدم الطفل يوسف سامح نفسه على إنه حفيد الراحل كارم محمود، وأشار إلى صلة القرابة التي تربطه بالفنان القدير، فهو عم والدته أي بمثابة جده.

كان يمتلك صوتًا ليس له مثيل: " بدأ من تحت الصفر ووصل لمكانة متميزة جدًا، وهو واحد من أهم ثلاثة فنانين أقوياء، ولديهم موهبة وأصوات حقيقية مثل محمد قنديل وكارم محمود وعبد العزيز محمود".

 

كارم محمود وإنقاذه من الغرق

يقول كارم محمود في مجلة المصور عام 1961، إنه كان على شاطئ كليوباترا عام 1948 وكان يتباهى بقوته وعضلاته وكان يركب الأمواج ويتظاهر بأنه سباح ماهر رغم أنه لا يعرف السباحة وذات يوم تجاوز منطقة الأمان في البحر وأصبحت العودة للشاطئ مستحيلة واستسلم للغرق إلا أنه قبل أن يغمى عليه شعر بأحد يجذبه إليه.

وبعد أن فاق وجد فتاة حسناء ووالدها بجوارها وعرف أن هذه الفتاة أنقذته, وأصبح يتردد على أسرة هذه الفتاة ثم أنجذب إليها وأحبها , وكانت الحادثة سببا في زواجه منها؛ حيث يرى نفسه من أسعد الأزواج في الوسط الفني, كما أنشأ فيلته بمصر الجديدة المكونة من ثلاث أدوار فالأول ليغني فيه أمام أصدقائه والثاني للطعام والثالث لأسرته. 

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