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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قذيفة قرب مركز تابع للجيش اللبناني جنوب رميش

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قذيفة سقطت قرب مركز تابع للجيش اللبناني جنوب رميش ، واخري على سهل مرجعيون.

وكان  الطيران الحربي الإسرائيلي اغار قرابة الرابعة فجراً على منزل خالٍ من السكان في بلدة طيرحرفا، ما أدّى الى تدميره بالكامل.

وأحدثت الغارة أضرارا جسيمة  في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

وقبل قليل، استهدفت إسرائيل سهل مرجعيون بقذيفة مدفعيّة.

كما أغار الطيران الإسرائيلي  على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. 

وقرابة التاسعة ليلاً أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبليّ اللبونة والعلام بالقطاع الغربي. 

وحلّق الطيران الاستطلاعي طيلة الليل وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، حيث ملأت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

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