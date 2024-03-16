نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 7605 فلسطينيين في الضفة منذ بدء العدوان

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت 16 مارس 2024 أن حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وصلت إلى نحو 7605 فلسطينيين.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس الجمعة، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، الخليل، طوباس، بيت لحم، نابلس، جنين، والقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير رائد الحوتري المعتقل منذ العام 2003، والمحكوم بالسجن المؤبد 22 مرة، ومنزل الأسير سعيد ذياب المعتقل منذ العام 2007، والمحكوم بالسجن لمدة 27 عاما، وهما من محافظة قلقيلية، وفتشتهما، بالإضافة لتخريب وتدمير محتوياتهما بشكل واسع.