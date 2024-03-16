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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر: الوضع الصحي بغزة على شفا الانهيار

غزة شهداء وموت ودمار
غزة شهداء وموت ودمار

ذكر الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر ان المدنيين في غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن الوضع الصحي في القطاع على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفا يائسة.

وذكر أن أزمة الغذاء المتصاعدة تتفاقم في وضع بالغ الخطورة.

وقال الأمين العام انه مع بدء رمضان اصبح هناك عدد لا يحصى من الناس ليس لديهم ما يفطرون عليه.

وذكر الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر ان محنة الرهائن مصدر قلق إنساني خطير ونكرر الدعوة للإفراج  عنهم.

أزمة الغذاء الانهيار

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