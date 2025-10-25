قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصير أسعار اللحوم والدواجن والألبان الفترة المقبلة

أسعار الدواجن واللحوم
أسعار الدواجن واللحوم
شيماء مجدي

بعد قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود تتزايد تساؤلات المواطنين حول مصير أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والألبان خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأنها ظلت لفترة كبيرة تشهد استقرار نسبي .

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم 

ومن جانبه ،كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ،عن حقيقة تأثير ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والدواجن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ، قائلًا :" لم ترتفع الأسعار بعد زيادة البنزين لإننا أطلقنا لجان بالأسواق للسيطرة على الأسعار ".
 


وأضاف “سليمان” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الأسواق شهدت  انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض مؤخرًا، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض بين 145 و150 جنيهًا، بعد أن وصلت إلى 165 جنيهًا منذ أيام .

وأشار “رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة” إلي أن الوزارة دائمًا ماتطلق حملات لمتابعة أى زيادة غير مبررة لرفع الأسعار ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية  .

حجم استثمارات قطاع الدواجن

وأكد أن زيادة انتاجية الدواجن والبيض وارتفاع المعروض أمام المواطنين جعلت تأثير ارتفاع الوقود غير مؤثرة ،لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز 100 مليار جنيه، مما يعكس الثقة المتزايدة في فرص نموه وجدواه الاقتصادية.

وعلى نفس السياق ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار الدواجن واللحوم تعتمد على قانون العرض والطلب وتاثيرات ارتفاع أسعار المحروقات لن تظهر الآن ولكن ستظهر فيما بعد وقد تتراوح نسبة الزيادة من 5 لـ 10%  .

الشتاء السبب

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا نتوقع ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والدواجن بسبب قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وبالتالى هلاك جزء من الانتاجية وبالتالى يقل المعروض بالأسواق .

وأضاف “نقيب الفلاحين” أن الحكومة عندما ترفع أسعار المحروقات فإنها تسيطر على الأسعار أيضا وتبذل مجهودات فى سبيل ذلك .

وقال إن قرار رفع المحروقات سيؤثر سلبًا على المزارعين وعلى حجم الإنتاج الزراعي، وقد يؤدي مستقبلًا إلى خسائر للفلاحين أو ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وطالب أبوصدام الحكومة بسرعة تحديد تسعيرة عادلة لأجور الجرارات والمعدات الزراعية وسيارات النقل التي تخدم المزارع والحقول، لضمان عدم استغلال أصحابها قرار رفع أسعار الوقود"

اللحوم الألبان أسعار المحروقات زيادة البنزين الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

تعليق مثير لـ خالد الغندور عن ترشح أحمد الشناوي لأفضل حارس بأفريقيا

يانيك فيريرا

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا قبل استئناف التدريبات الاثنين

الخيول

انطلاق الجولة 15 من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد