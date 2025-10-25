مصير أسعار اللحوم والدواجن والألبان الفترة المقبلة

بعد قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود تتزايد تساؤلات المواطنين حول مصير أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والألبان خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأنها ظلت لفترة كبيرة تشهد استقرار نسبي .

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

ومن جانبه ،كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ،عن حقيقة تأثير ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والدواجن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ، قائلًا :" لم ترتفع الأسعار بعد زيادة البنزين لإننا أطلقنا لجان بالأسواق للسيطرة على الأسعار ".





وأضاف “سليمان” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الأسواق شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض مؤخرًا، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض بين 145 و150 جنيهًا، بعد أن وصلت إلى 165 جنيهًا منذ أيام .

وأشار “رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة” إلي أن الوزارة دائمًا ماتطلق حملات لمتابعة أى زيادة غير مبررة لرفع الأسعار ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

حجم استثمارات قطاع الدواجن

وأكد أن زيادة انتاجية الدواجن والبيض وارتفاع المعروض أمام المواطنين جعلت تأثير ارتفاع الوقود غير مؤثرة ،لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز 100 مليار جنيه، مما يعكس الثقة المتزايدة في فرص نموه وجدواه الاقتصادية.

وعلى نفس السياق ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار الدواجن واللحوم تعتمد على قانون العرض والطلب وتاثيرات ارتفاع أسعار المحروقات لن تظهر الآن ولكن ستظهر فيما بعد وقد تتراوح نسبة الزيادة من 5 لـ 10% .

الشتاء السبب

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا نتوقع ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والدواجن بسبب قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وبالتالى هلاك جزء من الانتاجية وبالتالى يقل المعروض بالأسواق .

وأضاف “نقيب الفلاحين” أن الحكومة عندما ترفع أسعار المحروقات فإنها تسيطر على الأسعار أيضا وتبذل مجهودات فى سبيل ذلك .



وقال إن قرار رفع المحروقات سيؤثر سلبًا على المزارعين وعلى حجم الإنتاج الزراعي، وقد يؤدي مستقبلًا إلى خسائر للفلاحين أو ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وطالب أبوصدام الحكومة بسرعة تحديد تسعيرة عادلة لأجور الجرارات والمعدات الزراعية وسيارات النقل التي تخدم المزارع والحقول، لضمان عدم استغلال أصحابها قرار رفع أسعار الوقود"