رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يثمن جهود مصر في إنهاء الكارثة الإنسانية بـ غزة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية المشير عاصم منير رئيس أركان القوات البرية الباكستانية بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الباكستانية خلال المرحلة الراهنة

وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان والارتقاء به في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والباكستاني

وأشاد رئيس أركان القوات البرية الباكستانية بالدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

وقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة

وثمن ، الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة