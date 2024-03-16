موعد أذان المغرب في القاهرة ومرسى مطروح وبني سويف وباقي محافظات مصر

أصبح أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين في سادس يوم رمضان اليوم، السبت 16 مارس، على محرك البحث العالمي “جوجل”، وقد ازداد البحث عن أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة سادس يوم رمضان وعدد ساعات الصوم، ومع كل يوم فى رمضان يبحث الكثير عن موعد اذان المغرب، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد أذان المغرب فى القاهرة واسكندرية وقنا وباقي المحافظات.

موعد أذان المغرب

ويأتي أذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠٤ م

موعد اذان المغرب اليوم

موعد اذان المغرب فى القاهرة ٦:٠٤ م

موعد اذان المغرب فى الاسكندرية ٦:٠٩ م

موعد اذان المغرب فى اسوان ٥:٥٨ م

موعد اذان المغرب فى مرسى مطروح ٦:٢٠ م

موعد اذان المغرب فى كفر الشيخ ٦:٠٥ م

موعد اذان المغرب فى البحر الأحمر ٥:٥٣ م

موعد اذان المغرب فى قنا ٥:٥٩ م

موعد اذان المغرب فى سوهاج ٦:٠٣ م

موعد اذان المغرب فى الاسماعيلية ٦:٠٠ م

موعد اذان المغرب فى بني سويف ٦:٠٥ م