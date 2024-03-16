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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب المدينة خلال جولة ىاالبحيرة

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة ؛ بجولة تفقدية داخل أروقة مركز شباب المدينة بدمنهور، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.


وافتتح  الوزير رفقه نائب المحافظ و الحضور، ملعب المركز، وصالة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى تفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمشروعات منها، ابدء مشروعك (وحدة تطوير الأعمال) بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدريب سفراء مشواري، وتدريب علي الذكاء الاصطناعي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب


شدد الدكتور أشرف صبحي، على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.


وأشار الوزير إلي المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالانشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
 

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البنك المركزي المصري الدكتور أشرف صبحي الذكاء الاصطناعي القيادات التنفيذية القطاع الخاص

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