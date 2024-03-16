عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وافي أبو سمرة: رأس الحكمة وقرارات المركزي والإفراج عن البضائع دعمت استقرار السوق

صدى البلد

أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب عودة الشراء وزيادة المعروض وتراجع أسعار بعض الأجهزة.


اوضح أبو سمرة أن هذه الحالة دعمتها صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة التعويم، مما ساهم في ثبات معظم الأسعار في السوق المحلي.

أضاف أبو سمرة، أن قرار الإفراج عن البضائع عن مستلزمات الإنتاج عزز من استقرار السوق، مشيرا إلى أن الحكومة بالفعل بدأت بالإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وفقا لتصريحات المسؤولين، الذين أكدو وصول حجم السلع والبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية مارس حتى 10 مارس الحالي، إلى 1.2 مليار دولار.


يذكر أن البنك المركزي، قد أصدر خلال الفترة الماضية عدة قرارات شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6%، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه.


وواجهت مصر أزمة حادة في توافر العملات الأجنبية، أدت لارتفاع معظم أسعار السلع، ونقص بعضها، وأنعشت السوق الموازية لأول مرة في مصر منذ سنوات، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء ضعف سعره في البنك في بعض الأيام.


وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية له اليوم، أن السوق يشهد حاليا استقراراً وزيادة في  المعروض من الأجهزة الكهربائية لتعود الى وضعها الطبيعي قبل الازمة، بعدما وصلت السوق في بعض الأحيان الى حالة الشح.


أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية،أن السوق تشهد أيضا عودة الكثير من الشركات التي كانت خارج السوق في الأزمة الماضية، كما أن عودة الثقة لمنظومة السوق بشكل عام أدى الى استقرار الأسعار وانخفاض "الأوفر برايس".


أشار الى أن الوضع الحالي جعل بعض التجار لديهم بعض التخوفات من انخفاض الأسعار وهو الأمر الذي جعلهم يكثفون من عمليات البيع لكي يستطيع الشراء بعد فترة بسعر أرخص لتحقيق الربح السريع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

شاهد على حريق ستديو الأهرام: كانوا بيصوروا مشهد والدنيا ولعت بسببه.. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

ترشيحاتنا

موسكو: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 50%

فلل وفلوس بالجمله.. النيابة تقدم تفريغ التسجيلات التليفونية بقضية رشوة مسؤولي الري

مباحثات حول الهجرة وتوقيع اتفاقيات.. تفاصيل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر غدًا

حسين الشحات يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا للحاق بمباراة سيمبا

شقق وفلل وفلوس.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري

بمشاركة مصر.. الإمارات تنفذ الإنزال التاسع للمساعدات الإنسانية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2000 دولار مكافأة تسليم مختل للشرطة البريطانية.. دمر 6 سيارات و3 منازل

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

على طريقة سلمى الشيمي.. القبض على البلوجر جوليا.. ماذا فعلت؟.. القصة الكاملة

تخنت 20 كيلو.. معلومات صادمة عن مرض أروى جودة

فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ