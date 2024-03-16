وافي أبو سمرة: رأس الحكمة وقرارات المركزي والإفراج عن البضائع دعمت استقرار السوق

أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب عودة الشراء وزيادة المعروض وتراجع أسعار بعض الأجهزة.



اوضح أبو سمرة أن هذه الحالة دعمتها صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة التعويم، مما ساهم في ثبات معظم الأسعار في السوق المحلي.

أضاف أبو سمرة، أن قرار الإفراج عن البضائع عن مستلزمات الإنتاج عزز من استقرار السوق، مشيرا إلى أن الحكومة بالفعل بدأت بالإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وفقا لتصريحات المسؤولين، الذين أكدو وصول حجم السلع والبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية مارس حتى 10 مارس الحالي، إلى 1.2 مليار دولار.



يذكر أن البنك المركزي، قد أصدر خلال الفترة الماضية عدة قرارات شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6%، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه.



وواجهت مصر أزمة حادة في توافر العملات الأجنبية، أدت لارتفاع معظم أسعار السلع، ونقص بعضها، وأنعشت السوق الموازية لأول مرة في مصر منذ سنوات، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء ضعف سعره في البنك في بعض الأيام.



وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية له اليوم، أن السوق يشهد حاليا استقراراً وزيادة في المعروض من الأجهزة الكهربائية لتعود الى وضعها الطبيعي قبل الازمة، بعدما وصلت السوق في بعض الأحيان الى حالة الشح.



أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية،أن السوق تشهد أيضا عودة الكثير من الشركات التي كانت خارج السوق في الأزمة الماضية، كما أن عودة الثقة لمنظومة السوق بشكل عام أدى الى استقرار الأسعار وانخفاض "الأوفر برايس".



أشار الى أن الوضع الحالي جعل بعض التجار لديهم بعض التخوفات من انخفاض الأسعار وهو الأمر الذي جعلهم يكثفون من عمليات البيع لكي يستطيع الشراء بعد فترة بسعر أرخص لتحقيق الربح السريع.