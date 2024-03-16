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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الزومبي تنتشر في الصين.. سيارة كهربائية تغزو الشوارع

الزومبي تنتشر في
الزومبي تنتشر في الصين.. سيارة كهربائية تغزو الشوارع

قد تكون مصانع مركبات ICE الصينية الخاملة بمثابة الدليل على التحول السريع إلى السيارات الكهربائية في صناعة السيارات العالمية.

تشير قصة "فايننشال تايمز" هذا الأسبوع بعنوان "مصانع السيارات الزومبي تتزايد في الصين مع اختيار المشترين للسيارات الكهربائية" إلى أن قيمة أصول مصانع سيارات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) قد انخفضت مع تقليص شركات صناعة السيارات القديمة لإنتاجها بسبب زيادة شعبية السيارات الكهربائية.

كانت مشكلة الأصول العالقة الضخمة التي تواجه شركات صناعة السيارات الأحفورية متوقعة منذ سنوات عديدة من قبل مراقبين متحمسين للصناعة، ولكنها الآن تظهر بشكل واضح.

 

المصانع الصينية

في عام 2017، استثمرت شركة هيونداي 1.15 مليار دولار في مصنع جديد في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 300 ألف سيارة بمحرك احتراق داخلي.

ولكن بعد 6 سنوات، أدى التحول السريع من قبل المستهلكين الصينيين إلى السيارات الكهربائية إلى توقف المبيعات، مما أجبر شركة صناعة السيارات على بيع المصنع في ديسمبر بأقل من ربع قيمة الاستثمار.

وصرح هانج كو من معهد جيونبوك لتكنولوجيا تقارب السيارات، وهي مجموعة بحثية كورية جنوبية: "لا يزال مصنع تشونغتشينغ في المنطقة الحمراء، وسوق السيارات في الصين تتصارع مع زيادة العرض". "لم يكن أحد على استعداد لشراء المصنع بسعر مرتفع."

هذا المصنع هو واحد من مئات المصانع المتوقع وجودها على مدى العقد المقبل في سوق السيارات الصينية، وهي الأكبر في العالم من حيث المبيعات والإنتاج والصادرات منذ العام الماضي. 

في عام 2023، أنتجت الصين 17.7 مليون سيارة بمحرك احتراق داخلي، بانخفاض 37 في المائة عن ذروتها السابقة في عام 2017، وفقا لبيانات من شركة أوتوموبيليتي، وهي شركة استشارية في شنغهاي.

وقال بيل روسو، الرئيس السابق لشركة كرايسلر في الصين ومؤسس شركة أوتوموبيليتي، إن "الانخفاض الحاد" في مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي يعني أن ما يصل إلى نصف القدرة المركبة للصناعة - حوالي 25 مليون من أصل 50 مليون وحدة من الطاقة السنوية - لم يتم تحقيقها. تم استخدامها.

في حين سيتم إعادة توظيف بعض المصانع القديمة لإنتاج سيارات هجينة أو سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات النقية، فإن مصانع أخرى لن تنتج سيارة أخرى أبدًا، مما يشكل مشكلة لكل من الشركات الأجنبية والصينية.

وقال روسو إن العديد من شركات صناعة السيارات في الصين تواجه في نهاية المطاف خيارين: "اترك المصنع متوقفاً أو قم بتصنيع بعض الحجم وأرسله إلى روسيا، ثم أرسله إلى المكسيك".

يأتي خروج هيونداي من تشونغتشينغ في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات السيارات المجمعة في الصين من قبل شركة هيونداي وشركتها التابعة كيا إلى 310 آلاف سيارة العام الماضي من نحو 1.8 مليون سيارة في عام 2016، نتيجة الانخفاض الحر في مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ورفضت شركة هيونداي، التي تصنع السيارات في الصين كجزء من مشروع مشترك مع شركة بايك موتور المدعومة من الدولة، التعليق على أعمالها في الصين.

سيارات الزومبي الصين مصانع السيارات

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