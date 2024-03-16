كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي منقباد في أسيوط

تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد للمواطنين ، عن كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 500 مم بولي ايثلين والذي يخدم قاطني منطقة منقباد طريق عزبة خلف راشد بقرية منقباد مركز اسيوط أدي إلي ضعف وانقطاع المياه في بعض الأماكن بالقرية مركز أسيوط لذا تم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الإصلاح.

وتؤكد الشركة أنها تعمل بكامل طاقتها للإصلاح وتوفير سيارات المياه النقية والبدائل لحين الانتهاء من الإصلاح .

ويطمئن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، كافة العملاء الكرام أنه سوف يتم ارسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة أعمال الإصلاح .

علما بأن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم فترة الإصلاح من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، و الواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الإلكترونى، للإبلاغ عن أى احتياج لسيارات مياه نقية.

وتحرص الشركة دائما على تقديم خدمات الصرف والمياه بشكل مُرضٍ حيث أن رضا العملاء عن الخدمات يعتبر بمثابة مؤشر للنجاح.