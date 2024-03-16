عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية : مستعدون لكامل الدعم لصفقة عودة الأسرى رهن حماس

يائير لابيد
يائير لابيد

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم السبت، على الصعوبات في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال لابيد: لن تكون هناك صفقة سهلة، لكن الصفقة التي ستعيد الأسير إلى وطنه تستحق الثمن وستحظى بدعمنا الكامل".

وأضاف لابيد: لا نصر دون عودة الأسرى لدى حركة حماس لا يمكننا المضي قدمًا دون عودتهم إلى المنزل".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو،  في عدة مواقع من بينها تل أبيب والقدس وحيفا وقيسارية وبئر السبع.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد طالب المتظاهرين بعقد صفقة لإعادة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" تجري المظاهرة الرئيسية ضد الحكومة في شارع كابلان في تل أبيب والتي تطالب بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، في الوقت نفسه تنطلق أيضا تظاهرات تطالب بعودة الأسرى في قيسارية.

وفي حيفا خرجت مسيرة من ساحة القاعة وسط الكرمل باتجاه مركز حوريف في المدينة، وتحدث نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان، واتهم المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين بأنهم "شركاء كاملون في الهجمات الأمنية، والكارثة الاقتصادية، والفساد العام، والفشل السياسي".

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد صفقة تبادل الاسرى حركة حماس وإسرائيل بنيامين نتنياهو تظاهر آلاف الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

ترشيحاتنا

بعد رفض نتنياهو.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

وزيرة الثقافة: ستوديو الأهرام لم يتأثر والحريق أصاب ديكور الحارة الشعبية فقط|فيديو

رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو: أنظمة المعلومات لم تتعطل رغم الهجمات المتكررة

دعاء ليلة 7 رمضان.. أكثر منها في قيام الليل واطلب حاجتك بخشوع

زوجي كان نايم.. مها أحمد تفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة|فيديو

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ