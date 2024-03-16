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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 6.. رياض الخولي يحاول قتل أحمد ماهر

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة السادسة من مسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وشهدت أحداث الحلقة إقامة عايدة “غادة عبد الرازق” في المستشفى إلى جانب زوجها ياسين “محمد علاء”، بعد أن قام والدها إسماعيل الغول" أحمد ماهر " بإطلاق النار عليه.

وتضمنت الأحداث  في الحلقة السادسة من مسلسل "صيد العقارب"،  وقوع جريمة جديدة تم تدبيرها من قِبَل الحاج إسماعيل الغول “رياض الخولى”، حيث تعرض الحاج حسن ضرغام “أحمد ماهر” لحادثة سيارة انقلبت على الطريق.

وأعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

 

الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد ماهر غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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