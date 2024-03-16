الأهلي فوق الجميع.. عماد متعب يمازح أحمد السقا بسبب مسلسل العتاولة

وجه النجم عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة للفنان أحمد السقا بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "العتاولة".

ونشر عماد متعب صورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" و"تويتر سابقًا" من الحلقة السادسة بـ مسلسل العتاولة يتواجد خلالها طفل يرتدي قميص منتخب مصر.

وعلق متعب ضاحكًا: "الأهلي فوق الجميع، ألف مبروك يا سقا مسلسل حلو اوي و أسمع كلام أبنك".

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا من مشجعي نادي الزمالك، وسبق وذكر ذلك في أكثر من برنامج تلفزيوني.

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي، محمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.