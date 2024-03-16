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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب.. يمنى طولان تطلب مساعدة العوضي لمعرفة قاتل والدتها

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

عقب براءة عرب السويركي "أحمد العوضى" من قتل الداية حسنية ذهب لابنتها  منى "يمنى طولان" لتبرئة نفسه أمامها .

وطلبت منى "يمنى طولان" من العوضى أن يساعدها فى إيجاد قانل والدتها ووعدها بذلك.

وتصاعدت الأحداث عقب قتل وفاء عامر للداية حسنية كى لا تكشف حقيقة أن عرب السويركي "العوضي" هو نجلها الذى قامت باستبداله بطفلة بعد ولادته مباشرة لحمايته من والده رياض الخولى المقتنع بكلام دجال بأن ابنه الولد سيقتله.

وتخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب"  بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، محمد أحمد ماهر ،يمنى طولان،احمد عبد الله .. وعدد من المواهب الشابة وهو تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.


وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتاليه حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى..وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.

يمنى طولان خريجة كلية الآداب قسم إعلام وتنتمى لعائلة إعلامية.

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