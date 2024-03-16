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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: أوروبا تثق في اقتصادنا بشكل كبير

صدى البلد

أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر على رأس وفد أوروبي، وهذا الأمر يؤكد رسالة دعم أوروبية لمصر.

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وقال  بدر عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الاتحاد الأوروبي يثق في الاقتصاد المصري بشكل كبير".

 وأضاف بدر عبد العاطي :" أوروبا تعتبر مصر بوابة القارة الأفريقية، وهناك رغبة أوروبية في ترفيع العلاقات مع مصر".

وتابع بدر عبد العاطي:" مصر تعتبر أول دولة في المنطقة يتم ترفيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ووصولها للشراكة الاستراتيجية الشاملة".

واكمل بدر عبد العاطي:" هناك زيارات أوروبية كثيرة إلى مصر مؤخرا لتعزيز العلاقات على كافة المستويات ".

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