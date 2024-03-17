محمد صلاح يتابع مسلسل الكبير أوي

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو من مسلسل الكبير أوى 8، عبر خاصية الاستورى على حسابه على إنستجرام.

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

علي الجانب الآخر كان أبلغ "محمد صلاح مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".