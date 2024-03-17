تريلا تدهس 160 سيارة على طريق سريع في إنجلترا.. فيديو مروع

شهدت ولاية لويزيانا البريطانية حادث تصادم مروع تسبب في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 63 آخرين، عندما اصطدمت شاحنة بأكثر من 160 سيارة على طريق سريع وسط ضباب كثيف.

اتهمت الشرطة سائق الشاحنة رونالد بريت (61 عامًا)، بالقتل نتيجة الإهمال، بعدما انحرفت الشاحنة بسرعة على الطريق السريع 55 غرب نيو أورليانز في 23 أكتوبر، واصطدمت بمؤخرة سيارة متوقفة في المسار الأيسر خلف سيارات أخرى.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع في ظل "ضباب هائل" ناجم عن حرائق المستنقعات والضباب الكثيف الذي حاصر المنطقة، مما أدى إلى وقوع العديد من التصادمات.

استغرقت عمليات الإصلاح على الطريق السريع والجسر شهرًا كاملًا بعد الحادث الذي تضررت فيه المنطقة بشدة نتيجة لحوادث التصادم وحرائق المركبات.

أفادت شرطة الولاية أن سائق الشاحنة، رونالد بريت، الذي ينحدر من لافاييت، تم احتجازه بتهم متعددة، بما في ذلك القتل بسبب الإهمال والإصابة والقيادة المتهورة، وقد سلم نفسه للسلطات يوم الاثنين، ولم يتضح ما إذا كان سيتم توفير محام للدفاع عنه.

لا يزال سائق آخر أصيب خلال الحادث، يتعافى من إصاباته بعد مرور أشهر على الحادث، فيما تسبب الحادث بإعاقة ذهنية لأحد الضحايا.

تنص عقوبة القتل بسبب الإهمال في ولاية لويزيانا على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5000 دولار.