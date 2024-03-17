حزن شديد وانهيار.. دفاع حبيبة الشماع يكشف عن حالة أهلها وأصدقائها| فيديو

قال الدكتور محمد أمين، دفاع الراحلة حبيبة الشماع، إن أهل حبيبة وأصدقائها فى حالة حزن شديدة وانهيار منذ الواقعة المؤسفة.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع، فتاة الشروق، قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم.

وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ، تبين للأطباء وجود نزيف على المخ، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناءً على رغبة أسرتها.

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة على أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط مواساة من الأهل والأقارب، وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.

وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.