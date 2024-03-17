العاهل الأردني للمستشار الألماني: الهجوم على رفح يفاقم الأزمة في غزة

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وشدد على "ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بطريقة كافية.

وحذر الملك عبدالله خلال لقائه شولتس في مدينة العقبة من وقف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مضيفا أن بلاده ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

كما بحث الجانبان إمكانية قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية برية في رفح، وأكدا أن الهجوم على رفح سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

كما أكد الملك عبدالله ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

ولفت إلى ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.