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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بنك القاهرة يحصد جائزة "أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

صدى البلد

حصد بنك القاهرة جائزة "أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال الخدمات البنكية على مستوى العالم لعام 2024 والذي نظمته The Digital Banker العالمية.

وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة لعام 2024، بعد منافسة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة من جميع أنحاء العالم. 

وأكد أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لجهود البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي، حيث قام البنك بإطلاق منصة رقمية لقرض "إنجاز" للمشروعات الصغيرة، والتي تتيح للعملاء تقديم طلبات القروض الخاصة بهم وتتبعها بسهولة. علاوة على ذلك، تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية تحميل المستندات اللازمة رقمياً بسهولة، مما يسرع عملية طلب القرض مع خلال إجراءات أقل. وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، والمواءمة مع الأهداف الشاملة للبنك.

من ناحية أخرى، أشار أحمد عفت - نائب الرئيس التنفيذي، إلى حرص بنك القاهرة على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والتمويل لها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة والتي وصل عددها إلى 53 مركزًا ووحدة أعمال تغطي جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخطي حجم التمويل لهذا القطاع 24 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك حيث تلعب دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتقليل الواردات، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية والتصدير. 

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