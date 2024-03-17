المفوضية الأوروبية تعلن الموافقة على مجموعة من الحزم لـ مصر تشمل التجارة والاستثمار

عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها بوجودها في مصر اليوم مع رئيس وزراء بلجيكا، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، موضحة أنّ هذه اللحظة تاريخية.

ونوّهت أورسولا، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأهمية ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة.

التجارة والاستثمار

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون، وإدارة الهجرة والاستثمار في التعليم والشباب.