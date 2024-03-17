المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدنى

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدداً من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية وذلك فى إطار "حملة بلدك معاك"، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية .

حملة بلدك معاك

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية.