العتاولة الحلقة 7.. زينة تسخر من نفسها: أنا عارفة أني بوقي كبير

سخرت الفنانة زينة من نفسها فى الحلقة السابعة من مسلسل العتاولة والذى تقوم ببطولته بجانب كل من أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة.



وأثناء حديث حنة ( زينة) مع شقيقة مديحة والتى تجسدها نهي عابدين سخرت من نفسها عندما عرضت عليها وضع مكياج أثناء الذهاب لمقابلة حبيبها نصار ( أحمد السقا) قالت لها زينة : “بلاش الروج الأحمر أنا بوقى كبير ”.







أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.