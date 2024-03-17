أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن جاهزية كريستو لرحلة تنزانيا؛ لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك: "مصدر بالأهلي: كريستو جاهز طبيا لرحلة تنزانيا وينتظر قرار كولر بإعادته إلى الحسابات".

ومن جهته، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي مطالب بالحذر جيدًا من موقعة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مواجهتي الفريقين سابقا في الدوري الإفريقي كانت صعبة، وصعد الأحمر بأهداف اعتبارية بعد التعادل 2-2 ذهابا في تنزانيا، والتعادل 1-1 في القاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أحذر الأهلي ومدربه مارسيل كولر، بأن فريق سيمبا التنزاني لن يكون خصمًا سهلًا، مع تراجع أداء ومستوى اللاعبين والأداء بشكل عام في مواجهتي الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم مواجهة البنك الأهلي".

وأضاف: "الأهلي سيستعيد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل 3 أيام من لقاء سيمبا التنزاني، وسيعمل كولر مع مجموعة أخرى من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وأكمل: "أنصح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بأن يكون حذرًا في محاولة إظهاره بشكل أنه يمسك (العصا) خصوصا بعدما خسر المواجهة الأولى مع محمد صلاح الذي لم ينضم للمعسكر، وهوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قرر إغلاق ملف بيرسي تاو سريعًا وأعلن أنه وراء عدم استدعائه، رغم أن اللاعب هو من طلب عدم التواجد في المعسكر، بروس أنهى الموضوع سريعا وبذكاء".