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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هونج كونج تسجن 12 شخصا بسبب اقتحام المجلس التشريعي في عام 2019

هونج كونج تسجن 12
هونج كونج تسجن 12 شخصًا بسبب اقتحام المجلس التشريعي منذ 2019

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في هونج كونج إن المحكمة العاصمة حكمت اليوم السبت على 12 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين 54 و82 شهرًا بسبب اقتحام مبنى المجلس التشريعي في المدينة خلال احتجاج مؤيد للديمقراطية في عام 2019.

وأضافت أن المتهمين أدينوا بارتكاب أعمال شغب في الأول من يوليو 2019، عندما حطمت مجموعة كبيرة من المتظاهرين الأبواب الزجاجية واقتحمت مبنى المجلس التشريعي في هونغ كونغ بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة.

وقال نائب قاضي المحكمة الجزئية، لي تشي هو، إن اقتحام المبنى يمثل تحديًا لحكومة هونج كونج وكان له آثار طويلة الأمد على المدينة، وفقًا لإذاعة هونج كونج.

ومن بين المتهمين، حُكم على الممثل غريغوري وونغ بالسجن لمدة ست سنوات وشهرين، بينما حكم على الناشطين فينتوس لاو وأوين تشاو بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف و61 شهرًا على التوالي، حسبما ذكرت الاذاعة الرسمية.

وتم تغريم اثنين من الصحفيين الذين تمت تبرئتهما سابقًا من تهمة الشغب بمبلغ 1500 دولار هونج كونج (192 دولارًا) و1000 دولار هونج كونج (128 دولارًا) لدخولهما الهيئة التشريعية، وفقًا لإذاعة هونج كونج.

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