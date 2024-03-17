عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجباري 7.. بسمة وصابرين يحاولان سداد ديون محمود البزاوي

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.

شهدت أحداث السابعة من مسلسل "مسار إجباري" قيام إحسان (صابرين) بتحطيم الشهادة البنكية، بينما تقوم عنايات (بسمة) ببيع ذهبها لسداد ديون زوجها عمر البرنس (محمود البزواي).

 

من جهة أخرى، يبرر مسعد (محسن منصور) للمحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) سبب قتل الممرض. يوضح له أن أبناء عمر البرنساتصلوا به وكشفوا عن اعتقادهم بأنه هو الشخص المسؤول عن وفاة والدهم. وإذا تمت مناقشتهم، فإن عصابة مجدي قد تورطت بالكامل.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it. 

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مسلسل الصندوق مسار إجباري محمود البزاوي مسلسل مسار اجباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

الرئيس بيشتغل بقوة.. أحمد موسى: مشهد القمة المصرية الأوروبية لم يحدث على مستوى الإقليم إلا عندنا

احنا السبب إن في استقرارهم.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

عايز صورة لأولاده.. انهيار شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع|شاهد

ردوغان: الغرب وإسرائيل حولوا غزة إلى أكبر مقبرة للنساء والأطفال

التايكوندو يحصد ميداليتين بدورة الألعاب الإفريقية

تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. 7.4 مليار يورو لدعم الإصلاحات والتنمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ