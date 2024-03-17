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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه 7.. نسرين أمين تشك في أكرم حسني

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة السابعة شك ولاء، نسرين أمين، فى خيانة زوجها هشام أكرم حسني بعد دخولها عليه وهو يتحدث هاتفيًا مع أم زيادنهى فريال يوسف.
 

وحاولت ولاء فتح هاتفه خلال نومه لمعرفة ما إذا كان هشام يخونها أم لا ولم تتمكن من ذلك.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

الطفل سليم مصطفي الفنان اكرم حسني سماء إبراهيم سامي مغاوري مسلسل بابا جه ياسر الطوبجي

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