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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

21 لاعباً في مران منتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر

صدى البلد

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم بإستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

وشارك في مران منتخب مصر ٢١ لاعبا هم ٢١  لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور  و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي ، كما شارك الثنائي حمدي فتحي و محمد شريف عقب إنضمامهم للمعسكر اليوم .

وحضر مران منتخب مصر الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة .

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21 لاعباً في مران منتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر


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