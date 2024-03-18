اللعب مع العيال مفاجأة 2024.. محمد إمام يوجه رسالة للمخرج شريف عرفة

حرص الفنان محمد عادل إمام على توجيه رسالة شكر للمخرج شريف عرفة بعد حديثه عنه فى أحد اللقاءات التلفزيونية.



ونشر عادل إمام جزء من حوار شريف عرفة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: كلام جميل من اعظم المخرجين .. انا عشت طول عمري بشتغل و مستني #شريف_عرفة يكلمني يقولي عاوزك في فيلم .. كان حلمي أشتغل معاه من ساعة ماكنت بحضر مع ابويا التصوير وانا صغير.



وأضاف: شكراً على كلامك عليا .. انا حقيقي اتشرفت بالشغل معاك و حسيت اني وصلت لمكانة عالية في مجالي لما اخرجت ليا فيلم استنونا لأول مره مع بعض في فيلم اللعب مع العيال مفاجأة 2024 إن شاء الله .





أحدث أعمال محمد عادل إمام

يواصل الفنان محمد عادل إمام خلال هذه الفترة تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله الجديد كوبرا والذى يخوض به فى النصف الثاني من الشهر الكريم.



ومن المفترض أن ينتهى محمد عادل إمام من تصوير جميع مشاهد المسلسل منتصف الشهر الحالي مع بداية عرضه على شاشة mbc مصر ومنصة شاهد.



تفاصيل مسلسل كوبرا



مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.