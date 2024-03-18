عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اللعب مع العيال مفاجأة 2024.. محمد إمام يوجه رسالة للمخرج شريف عرفة

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

حرص الفنان محمد عادل إمام على توجيه رسالة شكر للمخرج شريف عرفة بعد حديثه عنه فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

ونشر عادل إمام جزء من حوار شريف عرفة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: كلام جميل من اعظم المخرجين .. انا عشت طول عمري بشتغل و مستني #شريف_عرفة يكلمني يقولي عاوزك في فيلم .. كان حلمي أشتغل معاه من ساعة ماكنت بحضر مع ابويا التصوير وانا صغير.

وأضاف: شكراً على كلامك عليا .. انا حقيقي اتشرفت بالشغل معاك و حسيت اني وصلت لمكانة عالية في مجالي لما اخرجت ليا فيلم  استنونا لأول مره مع بعض في فيلم اللعب مع العيال  مفاجأة 2024 إن شاء الله .

 

 

أحدث أعمال محمد عادل إمام

يواصل الفنان محمد عادل إمام خلال هذه الفترة تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله الجديد كوبرا والذى يخوض به فى النصف الثاني من الشهر الكريم.

ومن المفترض أن ينتهى محمد عادل إمام من تصوير جميع مشاهد المسلسل منتصف الشهر الحالي مع بداية عرضه على شاشة mbc مصر ومنصة شاهد.
 

تفاصيل مسلسل كوبرا


 مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

 

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

 

الفنان محمد عادل إمام شريف عرفة فيلم اللعب مع العيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

أقل مبلغ كان كام؟..أحمد حلمي يجيب على أصعب سؤال في Big Time

خالد عجاج يطرح أغنية جديدة في الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة

مسلسل الكبير أوي.. حزلقوم يستعد لسرقة بنك على طريقة La Casa de Papel

مسلسل العتاولة يتصدر السوشيال ميديا في الأسبوع الأول من رمضان

موعد انتهاء محمد عادل إمام من تصوير مسلسل كوبرا

محمود عبدالمغني: شخصية عبدالله فيها مفاجآت كتيرة وهخلص تصوير مع كوبرا منتصف رمضان| حوار

ضمن حفلات عيد الفطر.. رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في الكويت

ادعوله بالشفاء.. نجل عبد الله الرويشد يشكف تطورات الحالة الصحية لوالده

ترشيحاتنا

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بيان عاجل من حماس بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء بغزة

بالاشتراك مع الشاباك.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مجمع الشفاء

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

رئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

لوك جديد.. مي كساب تبهر متابعيها بقصة شعر مختلفة

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ