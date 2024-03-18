ادعاءات كاذبة.. الفصائل الفلسطينية تندد بالعملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء

أدانت الفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأشد العبارات استمرار استهداف المستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف تدمير القطاع الصحي، والتي كان آخرها فجر اليوم مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، إن استهداف المستشفيات في قطاع غزة هو إستكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي واضح وهو عدم توفير أي فرصة لنجاة الجرحى والمرضى وعلاجهم، وليس أدل على ذلك من حرمان الآلاف من السفر لتلقي العلاج وملاحقتهم في المستشفيات.

وأكدت الفصائل الفلسطينية كذب روايات الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة بشأن وجود قيادات من حماس في مجمع الشفاء في غزة، وقالت إن المستشفيات مؤسسات صحية مدنية لم تمارس منها أي أنشطة تتعارض مع وظيفتها ومهامها المحددة وفق القانون الدولي والإنساني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام مستشفى الشفاء في غزة من قبل كبار قيادات حماس.