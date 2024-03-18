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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء في غزة |شاهد

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بوقوع أنباء عن قتلى وجرحى جراء القصف والاشتباكات في محيط مستشفى الشفاء في غزة.

وجاء هذا بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن القوات خاصة الإسرائيلية تسللت لـ مستشفى الشفاء لملاحقة مسلحين بارزين من حماس.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب النازحين بعدم التحرك داخل أروقة مجمع الشفاء.

وقالت مصادر فلسطينية، إن هناك حريق وقع داخل مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف.

https://x.com/Mohd_Alhaj1992/status/1769535723403674025?s=20

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام مستشفى الشفاء في غزة من قبل كبار قيادات حماس.

وزارة الصحة في غزة تعلق على العملية العسكرية الإسرائيلية بداخل مجمع الشفاء

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في غزة

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