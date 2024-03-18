وزارة الصحة في غزة تعلق على العملية العسكرية الإسرائيلية بداخل مجمع الشفاء

أدانت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية بداخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة عبر قناتها على تليجرام، إنها تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت الوزارة أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الانسانية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لازال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي، لافته إلى أن الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.

وتابعت الوزارة: "نطالب المجتمع الدولي برفض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة".

كما طالبت وزارة الصحة في غزة من المؤسسات الأممية بالتوجه فورا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله ومنع الاستهداف الاسرائيلي المتحدد له.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام مستشفى الشفاء في غزة من قبل كبار قيادات حماس.