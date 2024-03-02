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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور مجمع الشفاء الطبي في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، إنها استقبلت وفداً من منظمة الصحة العالمية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لافتة إلى أن المنظمة أدخلت وقوداً ومساعدات طبية إلى المجمع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن منظمة الصحة أدخلت شاحنة تحمل نحو 19 ألف لتر من السولار إلى مجمع الشفاء، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والطارئة.

وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة أكدت العمل على تجهيز شحنتين من المساعدات ستصلان إلى مستشفيات غزة والشمال، يومي الأحد والثلاثاء المقبلين.

كما شددت المنظمة على "ضرورة بذل الجهود المضاعفة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لاستمرار عمل المرافق الصحية شمال غزة"، بحسب البيان.

وقالت الأمم المتحدة إن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها قافلة أممية من توصيل المساعدات إلى شمال غزة منذ أكثر من أسبوع.

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