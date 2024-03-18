جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام مستشفى الشفاء في غزة من قبل كبار قيادات حماس.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لن تخلي المرضى والطاقم الطبي بمستشفى الشفاء خلال العملية عسكرية التي تقوم بداخلها.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف.