عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة : مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي يتوقف خلال يومين

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ستشفيات شمال غزة بلا كهرباء، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها، وأن مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن نفاد الوقود سيصيب مستشفيات شمالي القطاع بشلل تام بعد تشغيلها جزئيا خلال الأسابيع الماضية.

وتابعت: "نطالب كل الجهات الدولية بالضغط المستمر على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات للمستشفيات".

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن نحو 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر مياه ملوثة، ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية ترتفع، كما أن سرعة تدهور الوضع الإنساني في القطاع غير مسبوقة.

وأضاف أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار، مشيراً إلى تراجع حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة بصورة كبيرة، بسبب إغلاق مستوطنين إسرائيليين لمعبر كرم أبو سالم.

وتابع: "قدمنا 35 طلباً لإدخال القوافل إلى مدينة غزة وشمال القطاع، في الفترة بين الأول من يناير الماضي وحتى الخامس من فبراير الجاري، لكن القوات الإسرائيلية سمحت فقط بدخول القوافل 10 مرات فقط.

بينما أفاد شهود عيان بأن "زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار والقذائف على الطريق الساحلي في مدينة غزة وخان يونس".

وأضافوا أن "اشتباكات عنيفة تركزت على محاور التوغل في خان يونس وشمال شرق رفح، وجنوب مدينة غزة وبيت حانون".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

باعتها في وسط البلد | القصة الكاملة لمحاكمة خادمة عابدين

شري للمصريين من الحكومة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء 2024|وهذه جهات تؤول لها حصيلة الأموال

أمين «البحوث الإسلامية»: حوار الأديان لم يعد من رفاهية الوقت بل واجبات الساعة

الاستلام بعد 48 ساعة .. استخرج فيش وتشبيه 2024 وانت في البيت

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي

100 سنة كورة "شعار" نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ