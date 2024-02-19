صحة غزة : مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي يتوقف خلال يومين

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ستشفيات شمال غزة بلا كهرباء، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها، وأن مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن نفاد الوقود سيصيب مستشفيات شمالي القطاع بشلل تام بعد تشغيلها جزئيا خلال الأسابيع الماضية.

وتابعت: "نطالب كل الجهات الدولية بالضغط المستمر على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات للمستشفيات".

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن نحو 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر مياه ملوثة، ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية ترتفع، كما أن سرعة تدهور الوضع الإنساني في القطاع غير مسبوقة.

وأضاف أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار، مشيراً إلى تراجع حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة بصورة كبيرة، بسبب إغلاق مستوطنين إسرائيليين لمعبر كرم أبو سالم.

وتابع: "قدمنا 35 طلباً لإدخال القوافل إلى مدينة غزة وشمال القطاع، في الفترة بين الأول من يناير الماضي وحتى الخامس من فبراير الجاري، لكن القوات الإسرائيلية سمحت فقط بدخول القوافل 10 مرات فقط.

بينما أفاد شهود عيان بأن "زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار والقذائف على الطريق الساحلي في مدينة غزة وخان يونس".

وأضافوا أن "اشتباكات عنيفة تركزت على محاور التوغل في خان يونس وشمال شرق رفح، وجنوب مدينة غزة وبيت حانون".