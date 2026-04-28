بالأرقام.. خالد طلعت يكشف عن أسوأ موسم للأهلي منذ تأسيسه

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت ، بالأرقام عن أسوأ موسم للنادي الأهلي منذ تأسيسيه بعد الهزيمة الكبيرة أمام بيراميدز.

وكتب طلعت ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بالأرقام .. أسوأ موسم في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه في عام 1907 وعلى مدار قرابة 120 عاما

مباريات : 45

فوز : 20 (44.5 %)

تعادل : 14 (31 %)

هزيمة : 11 (24.5 %)

أهداف له : 64

أهداف عليه : 49 (1.1 هدف في المباراة)

النقاط المتاحة : 135

حصد النقاط : 74 (55 %)

مباريات اهتزت شباكه : 31 (69 %)

مباريات كلين شيت : 14 (31 %)

ترتيب الدوري : الثالث بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر

كأس مصر : خرج من دور الـ 32 أمام وي (درجة ثانية)

دوري الأبطال : خرج من ربع النهائي أمام الترجي بالهزيمة ذهابا وايابا

سقط النادي الأهلي، في خسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي، للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.