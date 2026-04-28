رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
وزير التعليم يصطحب رئيسي جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
500 جنيه لكل طالب.. تفاصيل إدخال البورصة للمدارس بالتعاون مع جامعة هيروشيما
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مركز التميز العلمي ويوجه بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات صناعية

كريم الخطيب
كريم الخطيب

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة، لمتابعة سير العمل و دعم مسيرة الابتكار.

خدمة العمليات التصنيعية داخل شركات الإنتاج الحربي

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من الأقسام والمعامل بمركز التميز العلمي والتكنولوجي، مؤكدًا على الدور الهام الذي يقوم به المركز في خدمة العمليات التصنيعية داخل شركات الإنتاج الحربي.

استهل  "جمبلاط" الجولة بزيارة وحدة التحضيرات الكيميائية، واطلع على الإمكانيات المتاحة بها، و تابع عمل وحدة الإنتاج النصف صناعي  (Pilot Plant)، موجهًا بضرورة رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أهمية أن يكون للمهندس الكيميائي دور فعال وقيمة مضافة داخل منظومة العمل، من خلال طرح المقترحات التطويرية والمشاركة في حل المشكلات الفنية، مشددًا على ضرورة استثمار ما توصل إليه الباحثون بالمركز من مخرجات بحثية وتحويلها إلى منتجات ومعدات وتطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.

وتابع الوزير ما تم تنفيذه داخل معمل الترسيب الكيميائي للبخار (Chemical Vapor Deposition Lab)  من أبحاث وتطبيقات، واستمع خلال الزيارة إلى مقترحات إحدى الباحثات، موجهًا بدراسة مقترحاتها البحثية وإمكانية تطبيقها، وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية ووضعها في الموقع الذي يتناسب مع تخصصها، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية بالمركز، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة ضمان شَغل كل فرد للمنصب الذي يتناسب مع مؤهلاته وخبراته.

أعقب ذلك زيارة معمل النمذجة السريعة  (Rapid Prototyping Lab)، للوقوف على الإمكانيات المتوافرة به، وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد جهاز الاختبارات البيئية ومعمل قياس الهوائيات، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير المعدات العسكرية وضمان مواكبتها لأحدث التكنولوجيات.

كما شملت الجولة زيارة وحدة التصنيع الذكي وما تضمه من أجهزة قياس متطورة، إضافةً إلى المرور على معمل المواد المركبة   Composite Material Processing.

وخلال زيارته للمبخر الحراري بقطاع البحوث والذخائر والمفرقعات، أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من التكليفات البحثية للعاملين، موجهًا بالعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الباحثين ومساعدتهم في الوصول لنتائج عملية تخدم الصناعة.

و أشار "جمبلاط" إلى ضرورة  تطبيق آليات الحوكمة والتطوير المؤسسي وتحفيز الابتكار، موجهًا بأهمية العمل على تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، وعلى رأسها الإدارة التحويلية التي تستهدف تحفيز العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء ومعدلات الإنجاز وتعزيز بيئة العمل القائمة على الإبداع والتطوير المستدام.

واطّلع الوزير على محتويات صناديق الشكاوى والمقترحات بالمركز، وحرص على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في أي عملية تطوير أو نجاح وأن الباحث هو العقل المفكر لأي منظومة إنتاجية، وبدون البحث العلمي لا يمكن تحقيق تنمية أو صناعة حقيقية، مطالبًا العاملين بمركز التميز العلمي والتكنولوجي بضرورة ترك بصمة واضحة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في مجالات عملهم، ومنحهم مهلة زمنية محددة لعرض نتائج ما تم إنجازه في المشروعات والأبحاث الجاري تنفيذها.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما شهده مركز التميز العلمي والتكنولوجي من تطوير في المعامل والإمكانيات خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا الباحثين بضرورة تطوير أنفسهم باستمرار، والعمل على التعلم الذاتي، وتقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، مبديًا استعداد الوزارة الكامل لتأهيل وتدريب العاملين لتنمية قدراتهم البحثية، وتشجيع الأفكار المبتكرة والمبادرات التطويرية.

و أوضح الوزير أن المركز يتميز بإمكانيات ومعامل متقدمة، من بينها معامل الميكروويف التي تُعد من المعامل النادرة، ومؤكدًا أن لدى المركز كنوزًا وثروات علمية لابد من حُسن استغلالها، مضيفًا أن العمل الجماعي هو السبيل الحقيقي لتحقيق الإنجاز.

وشدد "جمبلاط" على أهمية نقل التكنولوجيات التصنيعية الحديثة، وتطوير الخطط التدريبية والتوسع في تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ودعم برامج التدريب الصيفي للطلاب، مشيراً إلى أن البحث والتطوير هما قاطرة التنمية.

جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي مركز التميز العلمي والتكنولوجي الصناعة الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

الراحل علاء علي وزوجته

ذكريات لا تغيب ومسئولية لا تنتهي.. أرملة نجم الزمالك السابق: تعبت بعد وفاته أكثر من فترة مرضه

حميد الشاعري

حميد الشاعري يعلق على خسارة الأهلي من بيراميدز.. ماذا قال ؟

الأولمبياد الخاص المصري

الأولمبياد الخاص المصري يستعد لتنظيم بطولات المياه المفتوحة والترايثلون بالقاهرة 2026

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد