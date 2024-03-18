شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لبطولة كأس عاصمة مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وكتب شوبير:" لقطات من مران منتخب مصر إستعداداً لبطولة كأس عاصمة مصر".

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم بإستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

وشارك في مران منتخب مصر ٢١ لاعبا هم ٢١ لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي ، كما شارك الثنائي حمدي فتحي و محمد شريف عقب إنضمامهم للمعسكر اليوم .