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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

القومي للسينما يشارك بفعاليات سينمائية ضمن برنامج "أهلا رمضان"

صدى البلد

في إطار الأنشطة الثقافية التي تقيمها وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مجموعة من العروض والأنشطة الثقافية.

 وذلك بداية من الثلاثاء الموافق ١٩ مارس وحتي الخميس الموافق ٤ ابريل، بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري أمام مستشفى الحوض المرصود بالسيدة زينب، ضمن برنامج احتفالات القومي لثقافة الطفل   والتي تقام بعنوان "أهلا رمضان'، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية ستة أيام يعرض خلالها القومي للسينما مجموعة من الأفلام التي تناقش قضايا مختلفة من ضمنها مجموعة منتقاة للإحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وتفتتح الفعالية يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ويعرض خلال هذا اليوم كلاً من فيلم ، صائد الدبابات، وفيلم ٦ أكتوبر ، كما يعرض يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس فيلم حكاية من زمن جميل، وفيلم الرجال والخنادق، وفيلم نهاية بارليف.

وتستأنف العروض يوم الإثنين الموافق ا أبريل بعرض فيلم اهل مصر، وفيلم سحر الأواني، وفيلم اللهم إني صائم، كما يعرض يوم الثلاثاء الموافق ٢ أبريل فيلم جامع السلطان حسن، وفيلم بيت جميل، وفيلم خيامية، ويعرض يوم الأربعاء الموافق ٣ أبريل كلآ من فيلم زبرجد، وفيلم عايز أطير، وفيلم صحبة، وفيلم القدس عربية،
وسوف تختتم العروض يوم الخميس الموافق ٤ أبريل بعرض أفلام أبيض × أحمر، ندى، فرفور، وفيلم التمثال.

يذكر أن فعاليات القومي للسينما تقام بالمجان ويشرف عليها فنياً هبة يحيي، وإدارياً ياسر عليوه، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور جميع العروض.

الحديقة الثقافية للأطفال المركز القومي لثقافة الطفل القومي لثقافة الطفل

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