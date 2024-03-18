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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات الأطفال.

في مسلسل «نور والكوكب السعيد» الحلقة السابعة، بدأت الأحداث بحديث يحيى مع أخته زهرة ورامي صديقهم والكائن الفضائي عن أن الطاقة السلبيىة في العالم يرى أنها تنخفض، ويعرض عليه رامي أماكن جديدة يخوض فيها مغامرات جديدة.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل «سر المسجد»، تمكن حبيبة من السيطرة على جهاز غلباوي وتهكيره بمساعدة والدها، ونجح سيف وأصدقائه في العثور على رمز من الرموز المفقودة للتطبيق، كما تحدث الشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد، وأكد لهم انه من المستحب التزين عند الذهاب للمسجد وارتداء أحسن الملابس، مع ضرورة الاهتمام من النظافة الشخصية لأن الذهاب للمسجد يعني الذهاب لرؤية الله عز وجل.

في الحلقة السابعة من مسلسل «يحيى وكنوز»، تم اكتشاف لوحة الهزيمة التي تزور التاريخ المصري، وأراد أن يدفنها رئيس عصابة سارقي الهوية فضولي في مكان يصعب العثور عليها سوى في العصر الحديث، كما تم الحكم بالإعدام على يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي بعد اتهامهم بالخيانة.

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