الأربعاء.. عرض "معركة الوعي" بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر عرضا سينمائيا لفيلم (معركة الوعي) من انتاج المركز القومي للسينما اخراج "مختار علي" وذلك بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان.



ويتناول الفيلم عدة بطولات يتم ذكرها لأول مرة لمجموعة من الجنرالات والقادة خلال مشاركتهم بمعارك أكتوبر المجيدة، ويأتي ذلك ضمن احتفالات أكتوبر المقامة على مدار العام بمناسبة مرور ٥٠ عام على ذكري الانتصار.

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام الأربعاء الموافق ٢٠ مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف . تقام الفعاليات تحت اشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية .