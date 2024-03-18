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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 266 ألفا و554 من رؤوس الماشية للمربين

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والمقرر انطلاقها غدا الثلاثاء.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

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وأضاف " أنور" ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

التحصينات الادوات اللازمة الطب البيطري الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور الحملة القومية الحمى القلاعية الثروة الحيوانية

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