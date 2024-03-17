عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: ضبط6090 صاروخ ألعاب نارية ولا تهاون مع ظاهرة بيعها وتداولها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعته لجهود مديرية التموين التي جاءت عقب اجتماع الامس الذي وجه فيه محافظ الغربية بتشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة فقامت المديرية بحملة مكبرة قامت بضبط عدد كبير من الصواريخ بلغ 4090 عبوة صواريخ، تنوعت بين ضوئية وصوتية، حيث تم ضبط 3250 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع ترعة سنارة الأول في طنطا، كما تم ضبط 1840 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع نادي المعلمين في طنطا، تم تحرير محضر بالواقعتين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بضبط ١٠٠٠ صاروخ .

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الأطفال والشباب دكتور طارق رحمى طارق رحمي محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

موضوعات متعلقة

النيابة تقرر حبس المتهم بإنهاء حياة مندوب مبيعات بطعنات غادرة بشوارع طنطا

ترشيحاتنا

استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك.. اعرف وصل كام

فيديوهات وتسجيلات الرقابة الإدارية في قضية رشوة أسوان الكبرى.. تفاصيل

كواليس تراجع كولر عن عقاب كهربا بسبب هذا الأمر

إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تخشى على سلامة جنودها في قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 7.4 مليار يورو إلى مصر

ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث|دعّم القضية الفلسطينية وأجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ