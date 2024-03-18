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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

صدى البلد

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

 

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة  عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري  في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

 

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