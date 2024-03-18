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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة المتغيرات المكانية وتفعيل الإزالات الفورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا اليوم لمتابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية ونسب الردود على المتغيرات التي تطرأ بعد رصدها عن طريق الوحدات بكل مركز ومدينة.


ناقش الاجتماع آخر مستجدات منظومة المتغيرات المكانية، والتي تتضمن تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالمحافظة باستخدام تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة، ورصد أي تغيرات أو مخالفات على الأرض بشكل آلي، ومراجعة البيانات من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتأكد من دقتها .


كما تم استعراض نسب الردود على المتغيرات التي تم رصدها، مشددا على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها، والتوجيه بإزالة التعديات في الحال، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، مع توجيه رسالة تحذيرية بتحويل المقصرين إلى النيابة العامة.


وناقش الاجتماع وضع آليات جديدة تضمن سرعة العمل والتصدي الفوري لكافة التعديات، وتذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمتغيرات المكانية، وضمان تنفيذ إزالة كافة التعديات في المهد، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ، بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، وإعداد تقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة، والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولي مجالس المدن .


وأكد المحافظ على أنه يتابع بنفسه يومياً آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية، وشدد على ضرورة اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، مؤكداً أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة .


وأضاف أن منظومة المتغيرات المكانية ستساهم بشكل كبير في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة، وضمان سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها في المهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .


ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات، والمخالفات التي يتم رصدها والرد الفوري على جميع الملاحظات ، مشددا على التصدي بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة .

القليوبية الاقمار الصناعية الإزالات الفورية المتغيرات المكانية منظومة المتغيرات المكانية مواجهة مخالفات البناء

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