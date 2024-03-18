رسميًا.. منتخب مصر يواجه نيوزيلندا على ستاد العاصمة الإدارية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير إقامة مباراة منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا على ستاد العاصمة الإدارية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"رسميًا - إقامة مباراة منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا على ستاد العاصمة الإدارية".

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لمواجهة ودية قوية أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 مارس الحالي، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة أون تايم سبورتس 1.