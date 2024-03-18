الوطني الفلسطيني يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسير مروان البرغوثي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال تمارس العزل وأبشع عمليات التعذيب والقهر والاعتداء اليومي ضد الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.

وحمل فتوح، في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي.

وجاء في بيان ، أن "ما يتعرض له أسرانا والقائد مروان البرغوثي من انتهاكات، يأتي ضمن حرب الإبادة والتطهير التي تشنها حكومة اليمين النازية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني لتمرير مخططات الهجرة القسرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب فتوح المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لحماية الأسرى والقائد مروان البرغوثي، وإلزام الاحتلال العنصري بالالتزام ببنود اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى وحمايتهم باعتبارهم أسرى حرية.